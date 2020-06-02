Суд знову звільнив Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею



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Суд знову звільнив Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею

Апеляцію подала Одеська міська рада, рішенням якої у вересні 2019 року Ройтбурда і було звільнено

Одеський апеляційний суд скасував рішення Приморського районного суду Одеси, яке поновило художника Олександра Ройтбурда на посаді директора Одеського художнього музею.

Про це повідомляє видання «Думская».

Апеляцію подала Одеська міська рада, рішенням якої у вересні 2019 року Ройтбурда і було звільнено.

Апеляційний суд скаргу задовольнив частково: з одного боку, відкинув аргументи, що художника назначили на посаду незаконно, з іншого — підтвердив низку порушень: зокрема те, що він проводив у музеї концерти, не пускав до фонду музею з перевіркою місцевих депутатів і провів ремонт без погодження з міськрадою.

Своєю чергою, сам Ройтбурд у Facebook написав: «Боротьба триває. Завтра почнемо рефлексувати. Я сподіваюсь, в Україні, крім дивних судових рішень, ще діють закони з великої літери З».

Нагадаємо, 4 вересня Одеська обласна рада вирішила розірвати достроково контракт із Ройтбурдом. За його звільнення проголосував 51 депутат.

У лютому Приморський районний суд Одеси, частково задовольнив позов директора Одеського художнього музею, відомого художника Олександра Ройтбурда до обласної ради.

Суддя Денис Донцов визнав незаконним і скасував вересневе рішення про звільнення Ройтбурда з посади директора.

У Міністерстві культури, молоді та спорту заявили, що Ройтбурда звільнили з посади директора Одеського художнього музею без належних на те підстав.

Ройтбурда призначили директором Одеського художнього музею у березні 2018 року. З ним був підписаний контракт на п’ять років.

Ройтбурд – відомий український художник, у 2014 році підтримав Євромайдан в Одесі.