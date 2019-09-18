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    Таліби хочуть зірвати вибори президента Афганістану

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    <span>Раніше представники руху &laquo;Талібан&raquo; заявляли про намір зірвати голосування</span> - Таліби хочуть зірвати вибори президента Афганістану
    Раніше представники руху «Талібан» заявляли про намір зірвати голосування

    Талібан хоче паралізувати роботу виборчих дільниць, більшість із яких знаходиться в навчальних закладах

    Рух Талібан погрожує вчителям і учням розплатою, якщо ті будуть брати участь у виборах президента Афганістану, які мають пройти 28 вересня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Талібан цікавить те, щоб відповідні освітні установи не перетворилися в виборчі дільниці, а їх працівники і учні не стали волонтерами виборчих комісій. Школи і університети країни складають 70-80% всіх виборчих дільниць.

    Терористичний рух вже неодноразово погрожував зірвати четвертні із 2001 року вибори президента Афганістану. В вівторок 50 осіб загинули внаслідок терористичної атаки на передвиборчий мітинг за нинішнього главу країни Ашрафа Гані, який хотів би переобратися на другий термін. 

    Зазначимо, напередодні в Афганістані на мітингу за участю президента прогримів вибух. 24 людей загинули. 

    Нагадаємо, 7 вересня у п'ятому районі Кабула в Афганістані терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій поблизу ринку Компані.

    Також на початку вересня у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра.

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