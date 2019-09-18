Таліби хочуть зірвати вибори президента Афганістану



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Раніше представники руху «Талібан» заявляли про намір зірвати голосування

Талібан хоче паралізувати роботу виборчих дільниць, більшість із яких знаходиться в навчальних закладах

Рух Талібан погрожує вчителям і учням розплатою, якщо ті будуть брати участь у виборах президента Афганістану, які мають пройти 28 вересня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Талібан цікавить те, щоб відповідні освітні установи не перетворилися в виборчі дільниці, а їх працівники і учні не стали волонтерами виборчих комісій. Школи і університети країни складають 70-80% всіх виборчих дільниць.

Терористичний рух вже неодноразово погрожував зірвати четвертні із 2001 року вибори президента Афганістану. В вівторок 50 осіб загинули внаслідок терористичної атаки на передвиборчий мітинг за нинішнього главу країни Ашрафа Гані, який хотів би переобратися на другий термін.

Зазначимо, напередодні в Афганістані на мітингу за участю президента прогримів вибух. 24 людей загинули.

Нагадаємо, 7 вересня у п'ятому районі Кабула в Афганістані терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій поблизу ринку Компані.

Також на початку вересня у столиці Афганістану Кабулі вибухнув замінований автомобіль, який пошкодив будинки в радіусі кілометра.