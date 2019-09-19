Між Вінницею і Жмеринкою ремонтують дорогу: введено реверсний рух
Про ремонт доріг у Вінницькій області
У Вінницькій області триває ремонт дороги М - 21 «Житомир – Могилів-Подільський».
Станом на 19 вересня ремонтують дві ділянки траси в Жмеринському районі біля с. Людавка та с. Червоне.
Біля Людавки з боку Жмеринки організували реверсний рух. На окремих ділянках дорогу розширили та облаштували дренаж.
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Нагадаємо, дорогу міжнародного значення М-21 розпочали ремонтувати в 2017 році зі сторони Калинівки та Стрижавки.
Джерело: vinnitsa.info