Київська міська виборча комісія зареєструвала вже чотирьох кандидатів на посаду столичного мера



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Самовисуванець Борис Сахно отримав відмову в реєстрації кандидатом у мери Києва через те, що нема документа про внесення грошової застави

Виборча комісія зареєструвала, Віталія Кличка, Михайла Поживанова, Ірину Верещук та Андрія Пальчевського кандидатами на посаду міського голови Києва

Київська міська виборча комісія зареєструвала чотирьох кандидатів на посаду Київського міського голови. Про це йдеться у постановах виборчої комісії на сайті Київради.

Зазначається, що виборча комісія зареєструвала: Віталія Кличка - від партії «Удар», Михайла Поживанова — від Радикальної партії Олега Ляшка, Андрія Пальчевського від партії Перемога Пальчевського та Ірину Верещук — від партії «Слуга народу».

Самовисуванець Борис Сахно отримав відмову в реєстрації кандидатом у мери Києва через те, що нема документа про внесення грошової застави.

Як повідомлялося, Мінцифри випустив серіал, де простою мовою пояснюється все про місцеві вибори-2020.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «Удар» йде на вибори самостійно.

До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».

Нагадаємо, голова партії «Сила і честь» Ігор Смешко змагатиметься за посаду столичного міського голови.

До відома, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

20 вересня «Слуга народу» представила кандидатів у депутати Київради.

Також «Голос» представив першу десятку на виборах до Київради.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.