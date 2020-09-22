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    Місцеві вибори в Україні

    ОПЗЖ висунула Олександра Попова у мери Києва

    • Розсилка
    Олександр Попов зазначив, що з ним на вибори йде професійна команда - ОПЗЖ висунула Олександра Попова у мери Києва
    Олександр Попов зазначив, що з ним на вибори йде професійна команда

    У перші ж дні ми проведемо аналіз тарифів і визначимо ті складові, які дозволять знизити вартість житлово-комунальних послуг, - Попов

    Київська організація партії «Опозиційна платформа – За життя» на передвиборчій конференції висунула на посаду мера Києва Олександра Попова. Про це йдеться на сайті кандидата.

    «Кияни живуть у найбагатшому місті країни, але серед них чимало бідних людей. Ціни і тарифи стали здирницькими. Саме місцева влада повинна подбати про те, щоб забезпечити людям нормальне життя: ввести муніципальні доплати, субсидії та інші пільги», – зазначив Олександр Попов.

    Він назвав реальними ті кроки, які має намір реалізувати його команда.

    «У перші ж дні ми проведемо аналіз тарифів і визначимо ті складові, які дозволять знизити вартість житлово-комунальних послуг. Сьогодні заборгованість у житлово-комунальному господарстві  Києва сягає близько 7 млрд. Наша команда ввела 10% знижку на житлово-комунальні послуги за умови їх своєчасної сплати, зараз ми зможемо також оптимізувати тарифи і запровадити київські комунальні субсидії», – підкреслив кандидат на посаду київського мера.

    Олександр Попов зазначив, що з ним на вибори йде професійна команда, яка має досвід і готова вирішувати економічні, соціальні та інфраструктурні проблеми столиці.

    «У нашій команді люди, які мають досвід у комунальній сфері та зможуть розвивати місто. Люди, які знають, якими повинні бути дії влади, щоб бізнес отримав підтримку. Ми зробимо Київ комфортним для життя містом і забезпечимо киянам нову якість життя», – підкреслив Олександр Попов.

    Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «Удар» йде на вибори самостійно.

    До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».

    Нагадаємо, голова партії «Сила і честь» Ігор Смешко змагатиметься за посаду столичного міського голови.

    До відома, дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

    20 вересня «Слуга народу» представила кандидатів у депутати Київради.

    Також «Голос» представив першу десятку на виборах до Київради.

    Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. 

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