Байден планує продовжити ядерний договір з РФ

Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору

Адміністрація президента США Джо Байдена планує на п’ять років подовжити дію договору про стратегічні наступальні озброєння із Росією, який обмежує кількість американської та російської стратегічної ядерної зброї.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що попередній договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, який обмежує кількість розгорнутих ядерних озброєнь Вашингтона і Москви на рівні 1 550 одиниць з кожного боку, закінчується 5 лютого, якщо обидві сторони не погодяться зберегти його в силі.

«Сполучені Штати мають намір домагатися п'ятирічного продовження нового договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО). Президент давно ясно дав зрозуміти, що новий договір СНО відповідає інтересам національної безпеки США», – заявила речниця Байдена Дженніфер Псакі.

Зазначимо, адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження ядерного договору з РФ.

До слова, серед 17 перших указів нового президента США Джо Байдена, які той підписав у перші години після інавгурації, такі: про припинення процесу виходу США з Всесвітньої організації охорони здоров'я та про поновлення участі країни в міжнародній Паризькій кліматичній угоді.

Байден також оголосив про припинення будівництва високовартісної стіни на кордоні з Мексикою, започаткованого його попередником.

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