В Ізмаїлі правоохоронці затримали групу крадіїв



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Один з фігурантів чекатиме суду під вартою, другий - під цілодобовим домашнім арештом

До поліції по допомогу звернулася мешканка міста. Жінка повідомила, що з її будинку були викрадені мобільні телефони, фотоапарат та інше майно.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

В ході слідчо-оперативних заходів поліцейські затримали правопорушників. Ними виявилися місцеві жителі, 42-х та 28-ми років, які віджали вікно та проникли до оселі. Частину викраденого зловмисники встигли здали в ломбард, решту майна правоохоронці вилучили.

«За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Обом чоловікам оголошено про підозру. Одному з фігурантів судом обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його подільнику – цілодобовий домашній арешт. Правоохоронці встановлюють причетність підозрюваних до скоєння інших злочинів», - повідомив начальник слідчого відділу Ізмаїльського ВП Микола Стойнов.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що в Одеській області на сміттєзвалищі знайдено матрац із грошима.