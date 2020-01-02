Вбивство Шеремета: слідчі проводять експеримент з Кузьменко і Антоненком



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Андрій Антоненко перебуватиме під вартою щонайменше до 8 лютого 2020 року

Слідчі хочуть провести слідчий експеримент саме сьогодні, попередивши адвокатів за годину до слідчої дії

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета слідчі проводять слідчий експеримент з підозрюваним Андрієм Антоненком.

Про це повідомив адвокат Масі Найєм в Facebook.

«Прямо зараз, з порушенням норм КПК, намагаються провести слідчий експеримент із Андрієм Антоненком. Справа в тому, що протягом останніх тижнів адвокати Андрія подають клопотання про знайомлення з матеріалами справи. Такі клопотання слідчий ігнорує. Вже завтра буде ухвалу суду, якою суддя зобов’язує слідчих ознайомити адвокатів з матеріалами справи», - написав він.

Він зазначив, що слідчі хочуть провести слідчий експеримент саме сьогодні, попередивши адвокатів за годину до слідчої дії.

«Тому вони викликали адвоката з БПД. При тому, що у Андрія щонайменще три адвоката. Маю надію, що адвокати Андрія вже виїхали на місце», - зазначив Найєм.

Раніше повідомлялося, що адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Влад Добош 2 січня отримав повідомлення про проведення слідчого експерименту у справі.

Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року.

Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.