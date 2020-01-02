  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вбивство Шеремета: слідчі проводять експеримент з Кузьменко і Антоненком

    • Розсилка
    Андрій Антоненко перебуватиме під вартою щонайменше до 8 лютого 2020 року - Вбивство Шеремета: слідчі проводять експеримент з Кузьменко і Антоненком
    Андрій Антоненко перебуватиме під вартою щонайменше до 8 лютого 2020 року

    Слідчі хочуть провести слідчий експеримент саме сьогодні, попередивши адвокатів за годину до слідчої дії

    У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета слідчі проводять слідчий експеримент з підозрюваним Андрієм Антоненком.

    Про це повідомив адвокат Масі Найєм в Facebook.

    «Прямо зараз, з порушенням норм КПК, намагаються провести слідчий експеримент із Андрієм Антоненком. Справа в тому, що протягом останніх тижнів адвокати Андрія подають клопотання про знайомлення з матеріалами справи. Такі клопотання слідчий ігнорує. Вже завтра буде ухвалу суду, якою суддя зобов’язує слідчих ознайомити адвокатів з матеріалами справи», - написав він.

    Він зазначив, що слідчі хочуть провести слідчий експеримент саме сьогодні, попередивши адвокатів за годину до слідчої дії.

    «Тому вони викликали адвоката з БПД. При тому, що у Андрія щонайменще три адвоката. Маю надію, що адвокати Андрія вже виїхали на місце», - зазначив Найєм.

    Раніше повідомлялося, що адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Влад Добош 2 січня отримав повідомлення про проведення слідчого експерименту у справі.

    Нагадаємо, підозрюваного у причетності до вбивства Шеремета Андрія Антоненка арештували до 8 лютого 2020 року. 

    Також суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

    Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

    Також 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками. 

    За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

    Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»:
    МВС суд вбивство арешт адвокат Павло Шеремет Андрій Антоненко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ