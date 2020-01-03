У Кривому Розі троє п'яних молодиків забили до смерті охоронця ринку



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Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення

У Кривому Розі троє хлопців напідпитку забили до смерті охоронця одного з місцевих ринків.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

Інцидент стався у Саксаганському районі міста.

«Троє молодиків, перебуваючи у стані сп’яніння, проникли на територію одного з місцевих ринків. Коли вони намагалися викрасти майно, їх помітив сторож. Чоловіки повалили охоронця на землю та почали бити, спричинивши йому численні удари ногами по голові та тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер», - сказано у повідомленні.

В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили підозрюваних - ними виявилися місцеві мешканці 17, 20 та 21 року. Підозрюваних затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.