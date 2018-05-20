В Одесі автомобіль перекинувся на дах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Причина ДТП встановлюється

Автомобіль Daewoo Matiz перекинувся в Одесі. Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції.

Дорожній інцидент стався на Скиданівському спуску, який, фактично, що веде від вулиці Балківській до Мечниковського скверу.

На місці аварії працювала «швидка», за медичною допомогою звернулася жінка-пасажир, госпіталізувати її не довелося.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що п'ять автомобілів в Одесі були розбиті після падіння дерев.