В Одесі автомобіль перекинувся на дах
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Причина ДТП встановлюється
Автомобіль Daewoo Matiz перекинувся в Одесі. Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції.
Дорожній інцидент стався на Скиданівському спуску, який, фактично, що веде від вулиці Балківській до Мечниковського скверу.
На місці аварії працювала «швидка», за медичною допомогою звернулася жінка-пасажир, госпіталізувати її не довелося.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що п'ять автомобілів в Одесі були розбиті після падіння дерев.