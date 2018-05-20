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    В Одесі автомобіль перекинувся на дах

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    Причина ДТП встановлюється

    Автомобіль Daewoo Matiz перекинувся в Одесі. Про це повідомляє прес-служба Патрульній поліції.

    Дорожній інцидент стався на Скиданівському спуску, який, фактично, що веде від вулиці Балківській до Мечниковського скверу.

    На місці аварії працювала «швидка», за медичною допомогою звернулася жінка-пасажир, госпіталізувати її не довелося.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що п'ять автомобілів в Одесі були розбиті після падіння дерев.

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