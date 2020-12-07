Посол Угорщини написав емоційну колонку у ЗМІ: Сподіваюсь, ніхто не хоче громадянської війни на Закарпатті

За словами посла, Угорщина має всього кілька цілей в Україні

Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто прокоментував скандал на Закарпатті. У колонці на «Європейській правді» дипломат висловив сподівання що ніхто не прагне створити ситуацію «громадянської війни» у регіоні.

Він наголосив, що Угорщина має кілька цілей в Україні – «розвивати добросусідські, політичні, транскордонні та економічні відносини, а також відносини між людьми, і так, гарантування Україною прав угорців, які проживають на Закарпатті, згідно з раніше прийнятим українським законодавством, двосторонніми та міжнародними договорами».

Розглянемо пункт за пунктом його твердження.

По-перше

Дипломат заявив, що дуже шкодує через постійні твердження українських ЗМІ про те, «що Будапешт ... своїми останніми діями позбувся багатьох своїх українських друзів».

«Однак, з огляду на публікації, реакції політиків, різні блоги в Україні за останні два тижні, все ще залишилися друзі, яким я дякую за підтримку. І особливо шкодую, якщо угорсько-український діалог при цьому постраждав. Було б великою проблемою, якби він припинився, тож з неприємними почуттями пам’ятаємо про цей період».

На відміну від євродепутатів правлячої партії Угорщини, які заявили про «громадянську війну на Закарпатті», посол так не вважає і висловлює сподівання, що ніхто не прагне створити ситуацію «громадянської війни» на Закарпатті.

По-друге

«Угорщина не доводила світу, що зацікавлена у штучній дестабілізації Закарпаття...вона не мала і не має таких цілей. Тому що вона не мала і не має таких цілей, таких дій. У кого вони могли бути, я не знаю. Але це твердження ранить, а кров залишається на снігу...».

Також Ійдярто сподівається, що «полювання на Угорщину» у світі та Україні колись закінчиться, посилаючись на обшуки СБУ на Закарпатті та ситуацію з угорським євродепутатом Йожефом Саєром, який пішов у відставку через секс-вечірку у Брюсселі.

По-третє

«Я це вже багато разів говорив, Угорщина не втручалася у внутрішні справи України. Так, українська політика це бачить інакше».

Як повідомлялося, угорський міністр закордонних справ на засіданні глав МЗС Євросоюзу в понеділок порушив питання угорської меншини в Україні, однак ніхто з європейських колег не підтримав обговорення.

Нагадаємо, минулого тижня глава угорського МЗС Петер Сійярто поскаржився НАТО на обшуки на Закарпатті, що пройшли 30 листопада. Генсек Альянсу заявив, що обидві країни повинні вирішити конфлікт у двосторонньому порядку.

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ 3 грудня Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців.

1 грудня 2020 року СБУ почала перевірку інформації про виконання депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади на Закарпатті гімну Угорщини під час прийняття присяги.

30 листопада СБУ провела обшуки у лідерів угорської меншини Закарпаття. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Будапешт заявив протест МЗС України та викликав посла України в Угорщині. 1 грудня до українського МЗС викликали угорського посла Іштвана Ійдярто.

Посольство Угорщини заявило, що депутати на Закарпатті співали не гімн, а угорську молитву.

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