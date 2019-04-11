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    В Одесі чиновник завдав бюджету збитків на 1,5 млн грн

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    В Одесі чиновник завдав бюджету збитків на 1,5 млн грн

    Директора КП «Міські дороги» визнали винним у службовій недбалості при придбанні палива на 1,5 млн грн

    Прокурори Одеської місцевої прокуратури №2 підтримували публічне обвинувачення у суді стосовно директора комунального підприємства «Міські дороги». Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Прокуратура довела у повному обсязі провину посадовця у службовій недбалості (ч.2 ст. 367 КК України).

    В суді обвинувачений свою провину визнав та розкаявся.

    У зв’язку з цим, йому призначено покарання у вигляді двох років позбавлення волі з іспитовим терміном в один рік. Також позбавлено на рік права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та комунальних підприємствах.

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    Крім того в рамках кримінального провадження суд задовольнив позов міської ради про стягнення з директора КП завданої шкоди у понад 1,5 млн грн.

    На даний час до місцевого бюджету вже сплачено 500 тис грн.

    Встановлено, що керівник комунального підприємства Одеської міської ради протягом 2017 - 2018 років за результатами тендерів уклав низку договорів на закупівлю дизпалива та бензину марки А-92.

    Згодом керівник уклав додаткові угоди про підняття ціни на закупівлю у зв’язку з нібито коливанням цін на ринку.

    Таким чином посадовець придбав товар за бюджетні кошти, ціни на які значно перевищували початкові.

    Унаслідок цього місцевому бюджету спричинено понад 1,5 млн грн шкоди.

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