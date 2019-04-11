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    Події в Україні

    В Україні за два роки планують збудувати 67 сховищ для зброї

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    Всі будівельні роботи зі зведення сховищ планують завершити у 2020 році - В Україні за два роки планують збудувати 67 сховищ для зброї
    Всі будівельні роботи зі зведення сховищ планують завершити у 2020 році

    Цього року на забезпечення живучості арсеналів затверджені видатки у сумі 1,5 млрд грн, - Винник

    В Україні протягом цього та наступного року планують побудувати 67 сховищ для зберігання зброї та боєприпасів, що наразі зберігаються під відкритим небом. Про це повідомив заступник директора департаменту фінансів Міністерства оборони України Сергій Винник під час брифінгу, повідомляє УНН.

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    «Цього року на забезпечення живучості арсеналів затверджені видатки у сумі 1,5 млрд грн. Освоєння цього ресурсу дозволить побудувати 67 сховищ, де будуть зберігатися боєприпаси. І ті боєприпаси, що зберігаються на відкритих майданчиках, будуть зберігатися в сховищах», - зазначив чиновник.

    За його словами, всі будівельні роботи зі зведення сховищ планують завершити наступного року.

    При цьому він додав, що минулого року також 1,5 млрд грн було направлено на покращення ситуації зі зберіганням зброї. Ця сума втричі більша, ніж 2017 року.

    Як повідомлялося, на Рівненському полігоні пройшли артилерійські навчання. 

    Нагадаємо, у Києві в результаті стрілянини отримали поранення двоє чоловіків.

     

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