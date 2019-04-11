  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві упіймали шахрая, який намагався виманити у жінки $6,3 тис.

    • Розсилка
    Зловмисник був затриманий &laquo;на гарячому&raquo; - У Києві упіймали шахрая, який намагався виманити у жінки $6,3 тис.
    Зловмисник був затриманий «на гарячому»
    Фото: Прокуратура Києва

    До киянки зателефонував чоловік і повідомив, що її син потрапив у ДТП

    Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру чоловіку за спробу ошукати мешканку столиці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    Встановлено, що чоловік зателефонував потерпілій на міський стаціонарний номер телефону та, представившись її сином, повідомив, що він потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та йому терміново потрібні гроші на операцію в сумі понад 6 тис. доларів США.

    Жінка, будучи упевненою, що розмовляє з сином, погодилася передати кошти особі, яка за ними прийде.

    У той же день зловмисник прийшов до мешкання потерпілої, яка передала йому гроші у сумі 6300 доларів США. У цей час до квартири зайшов її чоловік та зловмисник був викритий та затриманий «на гарячому».

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві упіймали шахрая, який намагався виманити у жінки $6,3 тис.
    У Києві упіймали шахрая, який намагався виманити у жінки $6,3 тис.

    Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 186 КК України.

    Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

    Читайте також
    прокуратура Київ шахрайство гроші розслідування жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ