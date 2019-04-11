У Києві упіймали шахрая, який намагався виманити у жінки $6,3 тис.



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зловмисник був затриманий «на гарячому» Фото: Прокуратура Києва

До киянки зателефонував чоловік і повідомив, що її син потрапив у ДТП

Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру чоловіку за спробу ошукати мешканку столиці. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

Встановлено, що чоловік зателефонував потерпілій на міський стаціонарний номер телефону та, представившись її сином, повідомив, що він потрапив в дорожньо-транспортну пригоду та йому терміново потрібні гроші на операцію в сумі понад 6 тис. доларів США.

Жінка, будучи упевненою, що розмовляє з сином, погодилася передати кошти особі, яка за ними прийде.

У той же день зловмисник прийшов до мешкання потерпілої, яка передала йому гроші у сумі 6300 доларів США. У цей час до квартири зайшов її чоловік та зловмисник був викритий та затриманий «на гарячому».

Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 186 КК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.