В Одесі ефективно реалізовують соціальну політику з підтримки сімей з дітьми



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Найважливішим напрямком реалізації соціальної політики в Одесі є підтримка сімей з дітьми

Про те, які заходи вживаються для цього міською владою, на сьогоднішній апаратній нараді в одеській мерії доповідала директор департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська.

У 2018 року фінансова підтримка дітей-сиріт, багатодітних сімей та сімей, що виховують дітей з інвалідністю, дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, здійснювалася в рамках виконання Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14.12.2017 р. №2742-VII (зі змінами).

Цією Програмою було передбачено:

Надання адресної щомісячної дотації на придбання хлібобулочних виробів дітям по 60 грн. щомісяця (з 2019 року - по 80 грн.) для 2707 осіб на суму 1952 000 грн.

Надання одноразової адресної грошової допомоги дітям з багатодітних сімей по 300 грн. на кожну дитину (з 2019 року - по 1000 грн.) - 2684 дітям на суму 805 200 грн.

Надання допомоги на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонту житла багатодітним сім'ям (до 50 тис. грн.) 46 сім'ям на суму 2130 000 грн.

Надання допомоги багатодітним сім'ям, у яких народилися чотири і більше дітей (одночасно) - 1 сім'я на суму 296 700 грн.;

Надання адресної щомісячної муніципальної допомоги для дітей-сиріт і дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, - 200 сімей на суму 1200 000 грн.

Надання адресної одноразової муніципальної допомоги дітям з інвалідністю - 575 дітей на суму 701 000 грн.

З 2019 року введено новий вид допомоги - надання соціальних послуг для багатодітних матерів у вигляді набору для породіль (по 2000 грн. на 175 осіб на рік).

На реалізацію цих виплат на 2019 рік передбачено близько 15 млн. грн., що на 7,9 млн. грн. більше порівняно з 2018 роком.

У 2018 році 15 сімей, які виховують дітей з інвалідністю, у рамках Міської програми «Рівність» отримали матеріальну допомогу на закупівлю комп'ютерної та офісної техніки на загальну суму 150 тис. грн. (по 10 тис. грн. на кожну дитину). У 2019 році планується збільшення суми на придбання вищевказаної техніки для дітей з інвалідністю до 15 тис. грн.

Також у рамках зазначеної Програми 85-ти дітям з інвалідністю було виплачено матеріальну допомогу на реабілітацію та оздоровлення (по 7 тис. грн.) на загальну суму 595 тис. грн.

У 2019 році заплановано оздоровлення 88 дітей з інвалідністю (по 10 тис. грн. на кожну дитину) на загальну суму 880 тис. грн.

Крім того, у 2019 році до Програми «Рівність» будуть включені заходи щодо реалізації пілотного проекту «Надання послуг раннього втручання» на загальну суму 152,7 тис. грн.

Для дітей соціально незахищених та пільгових категорій, які перебувають на обліку в територіальних центрах, постійно проводяться екскурсії, майстер-класи, виставки. Діти з інвалідністю стали учасниками фестивалів «Надія є», «Рандеву у Мами» та інших святкових заходів.