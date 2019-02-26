Посол США зустрілася із активістом Михайликом, в якого недавно стріляли



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Одеський активіст Олег Михайлик Фото: Думская

Дипломат наголосила, що напади на активыстыв мають швидко і ретельно розслідуватись

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович зустрілася 25 лютого в Одесі з активістом Олегом Михайликом.

Про це повідомляється на сторінці Посольства США у Twitter.

«Моя зустріч з Олегом Михайликом була не зайвим нагадуванням про виклики та загрози, з якими стикаються сміливі активісти українського громадянського суспільства», – підкреслила Йованович.

За її словами, громадянське суспільство відіграє ключову роль в українській демократії.

Американський дипломат наголосила, що будь-які загрози і напади на представників громадянського суспільства є неприйнятними і мають швидко і ретельно розслідуватись.

Нагадаємо, 19 січня Олега Михайлика виписали з німецької клініки, де йому зробили операцію та вилучили кулю з легені.

Як повідомлялося, активісту Михайлику зробили операцію, яка тривала майже 5 годин. Разом з кулею лікарі були вимушені видалити частину його легені.

На Михайлика вчинили замах 22 вересня 2018 року, у нього вистрелили в центрі Одеси біля перехрестя вулиць Єврейської та Осипова – неподалік будинку, де він мешкає, та за кілька десятків метрів від будівлі головного управління Нацполіції Одеської області. Куля протаранила наскрізь ліву руку та груди жертви, застрягши в лівій легені, не влучивши в серце. Активісту порадили дочекатися, доки розірвана легеня загоїться, а вже тоді зробити операцію.

22 вересня Михайлик брав участь в акції проти незаконної забудови на Ланжероні біля дельфінарію, яку веде депутат міськради Андрій Кисловський.

Як повідомлялося, одеські правоохоронці затримали трьох громадян Грузії, підозрюваних у замаху на одеського активіста Олега Михайлика. 27 вересня суд взяв їх під варту.