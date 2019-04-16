В Одесі горіла психіатрична лікарня



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В огонь охопив одноповерхову будівлю лікарні в Одесі, 16 квітня 2019 року Фото: ДСНС

З корпусу лікарні евакуювали 60 осіб

В Одесі сталася велика пожежа в обласному медичному центрі психічного здоров'я (колишня психлікарня №1).

Були евакуйовані 60 людей, ніхто не постраждав, повідомляє регіональне управління ДСНС у вівторок, 16 квітня.

Зазначається, що сигнал про спалах у чоловічому відділенні №5 надійшов на лінію 101 о 14:37, а вже через вісім хвилин на місце інциденту прибули пожежники.

До цього моменту вогонь охопив одноповерхову будівлю лікарні. Площа пожежі становила близько 500 квадратних метрів. О 15:34 пожежу було локалізовано, а через 20 хвилин її повністю загасили.

З корпусу евакуювали 60 осіб. Адміністрація лікарні стверджує, що всередині нікого не залишилося.

На місці працювали 11 одиниць пожежної техніки і 40 співробітників ДСНС.