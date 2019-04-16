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    В Одесі горіла психіатрична лікарня

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    В<span>огонь охопив одноповерхову будівлю лікарні в Одесі, 16 квітня 2019 року&nbsp;</span> - В Одесі горіла психіатрична лікарня
    Вогонь охопив одноповерхову будівлю лікарні в Одесі, 16 квітня 2019 року 
    Фото: ДСНС

    З корпусу лікарні евакуювали 60 осіб

    В Одесі сталася велика пожежа в обласному медичному центрі психічного здоров'я (колишня психлікарня №1).

    Були евакуйовані 60 людей, ніхто не постраждав, повідомляє регіональне управління ДСНС у вівторок, 16 квітня. 

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    Зазначається, що сигнал про спалах у чоловічому відділенні №5 надійшов на лінію 101 о 14:37, а вже через вісім хвилин на місце інциденту прибули пожежники. 

    До цього моменту вогонь охопив одноповерхову будівлю лікарні. Площа пожежі становила близько 500 квадратних метрів. О 15:34 пожежу було локалізовано, а через 20 хвилин її повністю загасили.

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    В Одесі горіла психіатрична лікарня
    В Одесі горіла психіатрична лікарня
    В Одесі горіла психіатрична лікарня
    В Одесі горіла психіатрична лікарня
    В Одесі горіла психіатрична лікарня
    В Одесі горіла психіатрична лікарня
    В Одесі горіла психіатрична лікарня
    В Одесі горіла психіатрична лікарня

    З корпусу евакуювали 60 осіб. Адміністрація лікарні стверджує, що всередині нікого не залишилося. 

    На місці працювали 11 одиниць пожежної техніки і 40 співробітників ДСНС.

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    пожежа ДСНС Одеса лікарня
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