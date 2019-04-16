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    Суспільство

    Україна посилить охорону історичних об'єктів після пожежі в Нотр-Дам

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    У нашій країні є пам'ятки архітектури, вік яких перевищує тисячу років і на яких проводяться реставраційні роботи, - Нищук - Україна посилить охорону історичних об'єктів після пожежі в Нотр-Дам
    У нашій країні є пам'ятки архітектури, вік яких перевищує тисячу років і на яких проводяться реставраційні роботи, - Нищук

    Ми посилимо зараз всі питання безпеки та протипожежні роботи, - міністр культури

    Україна посилить охорону історичних об’єктів після пожежі в Нотр-Дам де Парі.  Про це в ефірі «112 Україна» заявив міністр культури Євген Нищук.

    За словами Нищука, пожежа в Нотр-Дам де Парі стала повчальною для України, так як в нашій країні є пам'ятки архітектури, вік яких перевищує тисячу років і на яких проводяться реставраційні роботи.

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    «Очевидно, що ми посилимо зараз всі питання безпеки та протипожежні роботи. Також будуть окремі доручення з управлінням, що мають звернути увагу на всі пам'ятки, у яких можуть відбуватися ті або інші речі», - заявив він.

    Нагадаємо, пожежники в першій половині дня взяли під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері в Парижі. Гасіння велося більше дев'яти годин. Було задіяно близько 400 пожежних.

    Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли.

    Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. 

    Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

    Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля Собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

    За останніми даними, в результаті пожежі постраждали три особи. Пожежа в Соборі Паризької Богоматері може бути пов'язана з реставраційними роботами, які проводилися в будівлі.

     

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