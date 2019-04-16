Прокуратура Парижа вважає, що пожежа в Нотр-Дамі не була підпалом



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Нотр-Дам де Парі після пожежі, 16 квітня 2019 року

Основною версією загоряння собору залишається нещасний випадок

Паризький прокурор Ремі Ейтз заявив, що правоохоронці не знайшли свідчення навмисного підпалу собору Паризької Богоматері. Про це він заявив в ефірі France 24.

За його словами, основною версією загоряння залишається нещасний випадок. На даний момент команда з 50 чоловік працює над встановленням причини виникнення пожежі в соборі.

Ейтз вказав, що «імена робітників, які займалися реставрацією собору в попередні дні, встановлені». «Слідчі проводять їх допит», - сказав прокурор.

Як відомо, у понеділок ввечері у Парижі загорівся собор Паризької Богоматері.

Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Президент Франції Еммануель Макрон скасував звернення до нації та відправився на місце пожежі біля собору Паризької Богоматері. Він пообіцяв відновити собор.

Головну кам'яну споруду готичної будівлі, включаючи дві її вежі вдалося зберегти, але шпиль і дах повністю згоріли.