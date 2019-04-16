Супрун: в Україні повинен існувати єдиний медичний простір без «VIP-лікарень»



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Питання доступності всіх лікарень для українців - це питання національної безпеки - Супрун

Інститут існування окремих лікарень відійде в минуле, - очільниця МОЗ

Відомчі лікарні, зокрема, для нардепів, силовиків та держслужбовців, мають стати доступними для всіх громадян України, однак це зробити непросто та вимагає багато часу.

Про це у Facebook написала в.о.міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

«Стара система, яка вирішувала, хто та де отримуватиме медичні послуги, здає позиції. Інститут існування окремих лікарень — для військових, залізничників, чорнобильців, членів профспілки, держслужбовців, науковців, депутатів та президентів — також відійде в минуле. Всі лікарні мають бути доступними для кожного», - написала Супрун.

Водночас вона наголосила, що це непростий та тривалий процес.

«Це окремий масштабний проект, але перші кроки вже зроблено. МОЗ України розпочало консультації з органами силового блоку та Міністерством у справах ветеранів. Почали підготовку до автономізації медзакладів національного рівня: Охматдиту, Національного інституту раку, Інституту дитячої кардіохірургії, Інституту серця. Ведемо роботу з Національною академією медичних наук», - зазначила Супрун.

За її словами, слід відкрити для українців і «Феофанію».

«Ця лікарня належить Державному управлінню справами (ДУС) та перетворилася на символ нерівності та відірваності народних обранців від звичайних громадян. Першими результатами перемовин з представниками ДУС є домовленість про створення спільної робочої групи, яка розробить план автономізації цих медзакладів та підготовки до укладання договорів з НСЗУ. А це означає відкриття цих лікарень для всіх українців», - повідомила Супрун.

Вона підкреслила, що в Україні повинен існувати єдиний медичний простір.

«Це питання не лише справедливості та економічної доцільності, але й здоров‘я мільйонів українців, а, отже, і національної безпеки», - вважає Супрун.