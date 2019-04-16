  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Супрун: в Україні повинен існувати єдиний медичний простір без «VIP-лікарень»

    • Розсилка
    Питання доступності всіх лікарень для українців - це питання національної безпеки - Супрун - Супрун: в Україні повинен існувати єдиний медичний простір без «VIP-лікарень»
    Питання доступності всіх лікарень для українців - це питання національної безпеки - Супрун

    Інститут існування окремих лікарень відійде в минуле, - очільниця МОЗ

    Відомчі лікарні, зокрема, для нардепів, силовиків та держслужбовців, мають стати доступними для всіх громадян України, однак це зробити непросто та вимагає багато часу.

    Про це у Facebook написала в.о.міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

    Читайте також

    «Стара система, яка вирішувала, хто та де отримуватиме медичні послуги, здає позиції. Інститут існування окремих лікарень — для військових, залізничників, чорнобильців, членів профспілки, держслужбовців, науковців, депутатів та президентів — також відійде в минуле. Всі лікарні мають бути доступними для кожного», - написала Супрун.

    Водночас вона наголосила, що це непростий та тривалий процес.

    «Це окремий масштабний проект, але перші кроки вже зроблено. МОЗ України розпочало консультації з органами силового блоку та Міністерством у справах ветеранів. Почали підготовку до автономізації медзакладів національного рівня: Охматдиту, Національного інституту раку, Інституту дитячої кардіохірургії, Інституту серця. Ведемо роботу з Національною академією медичних наук», - зазначила Супрун.

    За її словами, слід відкрити для українців і «Феофанію».

    «Ця лікарня належить Державному управлінню справами (ДУС) та перетворилася на символ нерівності та відірваності народних обранців від звичайних громадян. Першими результатами перемовин з представниками ДУС є домовленість про створення спільної робочої групи, яка розробить план автономізації цих медзакладів та підготовки до укладання договорів з НСЗУ. А це означає відкриття цих лікарень для всіх українців», - повідомила Супрун.

    Вона підкреслила, що в Україні повинен існувати єдиний медичний простір.

    «Це питання не лише справедливості та економічної доцільності, але й здоров‘я мільйонів українців, а, отже, і національної безпеки», - вважає Супрун.

    Читайте також
    ДУС Уляна Супрун українці лікарня послуги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ