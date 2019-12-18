В Одесі минулого тижня зареєстровані понад п'ять тисяч випадки ГРВІ та грипу



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До уваги одеситів: інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», за минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 5522 одесити, що практично відповідає рівню попереднього тижня. Основну кількість хворих склали діти до 17-ти років - 69,8%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип в Одесі минулого тижня склав 555,6 і перевищив епідемічний поріг на 5,9%, що свідчить про початок епідемічного підйому захворюваності і середній рівень інтенсивності епідпроцесу.

Згідно з моніторингом вірусологічних досліджень, спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А H1N1 і вірусів негріппозної етіології (парагрип, коронавірус, риновіруси).

Вакцинація є ефективним методом специфічної профілактики грипу. В Україні в нинішньому епідсезоні зареєстровано дві вакцини від грипу - Ваксігрип Тетра (Франція) і Джі Сі Флю (Південна Корея). З початку епідсезону вакцинацію від грипу пройшов 3481 одесит.

Для неспецифічної профілактики грипу та ГРВІ слід:

уникати контактів з особами, які мають очевидні ознаки застуди;

по можливості скоротити час перебування в місцях масового скупчення людей і громадському транспорті;

ретельно дотримуватися правил особистої гігієни - регулярно мити руки з милом або протирати їх спеціальним засобом для обробки рук;

проводити вологе прибирання і провітрювання приміщень, частіше бувати на свіжому повітрі;

зміцнювати захисні сили організму за допомогою повноцінного сну, збалансованого харчування, здорового способу життя.

При появі симптомів грипу або ГРВІ слід залишатися вдома, а не ходити на роботу, не їздити в громадському транспорті, не відвідувати масові заходи, щоб не поширювати інфекцію.

У разі захворювання необхідно звернутися до лікаря. Тільки фахівець може поставити правильний діагноз і призначити лікування. Самолікування при грипі неприпустиме, особливо безконтрольний прийом антибіотиків.

Захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня знизилася на 8,9%, порівняно з попереднім тижнем, і склала 113 випадків, з яких 71% - діти.

Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 16 проб на санітарно-мікробіологічні показники і 14 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.