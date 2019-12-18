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    Батько Зеленського висловився про президентство сина: йому це до одного місця!

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    Батько Зеленського висловився про президентство сина: йому це до одного місця!

    Зеленський-старший закликав утриматися від критики сина, оскільки «ще й року не минуло, як Вова при влад»

    Батько президента Володимира Зеленського Олександр Семенович назвав президентство «фігнею«, яку Володимир в будь-який момент може покинути.

    Про це він розповів в інтерв’ю виданню «Страна».

    Таку заяву Зеленський-старший зробив, закликавши утриматися від критики сина, оскільки «ще й року не минуло, як Вова при влад».

    «Він хоче. Так йому це президентство до одного місця, щоб ви знали. Він просто горить всередині зробити для країни. Ось це найголовніше, чого в голові у вас немає! Він в будь-який момент кине цю фігню», – заявив він.

    За його словами, президент «міг виїхати в будь-яку іншу країну, але він залишився, щоб зробити нашу країну кращою».

    «Він же забезпечена людина. Він може виїхати в будь-яку іншу країну, але він залишився, щоб не красти«, – заявив батько президента України.

    Зеленський натякає, що передвиборні обіцянки президента про підвищення зарплат і про зниження тарифів не варто сприймати буквально.

    «У нього є бажання, але не завжди виходить. Ще час не минувся … Як йому взяти ці гроші, з чого? … Він, може, висловив своє бажання … Перестаньте це – він обіцяв … Як діти … Так, Вова винний. Поставимо йому 4 з мінусом. Навіщо чіплятися?», – заявив він.

    Він також зазначив, що його син точно не стане балотуватися на другий термін. Хіба що якщо за цей час його бізнес розсиплеться.

    діти гроші бізнес Володимир Зеленський президент
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