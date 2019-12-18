Вчені виявили овоч, що попереджує передчасну смерть



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При регулярному вживанні гострого перцю, ризик передчасної смерті знижується на 23%

У Середземноморському неврологічному інституті Італії довели, що гострий перець продовжує життя. Про це повідомляє EurekAlert!.

Протягом восьми років вчені спостерігали за 22 811 людьми. Виявилося, що ті, хто вживав червоний гострий перець чотири рази на тиждень і більше, на 40% рідше вмирали від серцевого нападу. При цьому ризик смерті від порушення мозкового кровообігу виявився ще нижчим.

Вчені зазначили, що при регулярному вживанні гострого перцю, ризик передчасної смерті знижується на 23%. При цьому, захисний ефект перцю не залежить від типу харчування.

Фахівці планують визначити механізми, що лежать в основі дії червоного гострого перцю.