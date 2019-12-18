Міносвіти проводить онлайн-опитування з реформи дошкілля



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Опитування триватиме до 23 грудня

На старті реформування дошкільної освіти Міністерство освіти і науки України розпочало публічні консультації з батьками, освітянами, управлінцями та громадськими організаціями щодо їхнього бачення шляхів розвитку першої ланки в системі освіти.

Такі консультації відбулись у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові, Тернополі та охопили понад 500 учасників із різних областей України, – повідомляє пресслужба МОН.

«МОН вже починає опрацьовувати попередні результати таких консультацій. Передусім пропозиції стосуються розширення типових штатних нормативів, організації системи забезпечення якості освіти, перегляду підходів до підвищення кваліфікації педагогів, організації харчування та інших нагальних питань», – зазначила заступниця Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

Учасники консультацій відзначали, що такий формат відкритого спілкування та обговорення проблем є гарною практикою, коли Міністерство дослухається до думки безпосередніх учасників освітнього процесу.

Для тих, хто не зміг долучитися до діалогу з експертами МОН під час очних зустрічей, є можливість взяти участь в онлайн-опитуванні за посиланням.

Онлайн-опитування є частиною публічних консультацій, що триватиме до 23 грудня 2019 року. Заповнення форми займає декілька хвилин, однак його результати зможуть допомогти Міністерству врахувати позицію суспільства під час творення освітньої політики в дошкіллі.

МОН закликає усіх батьків, педагогів, управлінців взяти участь в онлайн-опитуванні та особисто стати рушієм масштабної реформи дошкільної освіти.