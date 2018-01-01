В Одесі пасажири трамваю вистрибували з вікон через пожежу
- Сьогодні, 17:34
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Під час пожежі пасажири запанікували та намагалися вибити двері
У п'ятницю, 12 січня, в центрі Одесі згорів трамвай, який ходив по маршруту №28.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Інцидент стався на розі вулиць Торгової та Старопортофранківської. Повідомлення про загоряння надійшло рятувальникам об 11:17. Пожежні прибули на місце об 11:23, а об 11:46 вже загасили пожежу.
Водночас одеське видання «Думская» з посиланням на КП Одесміськелектротранс зазначає, що пожежа сталася внаслідок загоряння електродротів під обшивкою біля кабіни водія.
Під час пожежі пасажири запанікували та намагалися вибити двері, що навпаки завадило їхньому відчиненню. Одна жінка спромоглася вибити вікно та вистрибнула з трамваю, зламавши ногу. Врешті водій зміг взяти ситуацію під контроль і випустити пасажирів.
Внаслідок пожежі салон трамваю згорів повністю.