В Одесі пасажири трамваю вистрибували з вікон через пожежу

Під час пожежі пасажири запанікували та намагалися вибити двері

У п'ятницю, 12 січня, в центрі Одесі згорів трамвай, який ходив по маршруту №28. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Інцидент стався на розі вулиць Торгової та Старопортофранківської. Повідомлення про загоряння надійшло рятувальникам об 11:17. Пожежні прибули на місце об 11:23, а об 11:46 вже загасили пожежу. [GALLERY_BLOCK] Водночас