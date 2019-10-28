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    У Чернігові призупинили навчання у школі, де стався спалах гепатиту

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    <p>Всі працівники та учні 1, 2, 5 класів пройдуть обстеження</p> - У Чернігові призупинили навчання у школі, де стався спалах гепатиту

    Всі працівники та учні 1, 2, 5 класів пройдуть обстеження

    Станом на 28 жовтня в лікарні з діагнозом гепатит «А» на лікуванні перебуває 16 учнів школи №7

    У Чернігові в школі №7, де учні масово захворіли на гепатит, призупинили навчання до кінця тижня.

    Таке рішення 28 жовтня прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

    «Всі працівники та учні 1-2-х та 5-х класів пройдуть обстеження», - заявили у міськраді.

    Зазначається, що станом на 28 жовтня в обласній дитячій лікарні з діагнозом гепатит «А» на лікуванні перебуває 16 учнів школи №7. Дітям призначене відповідне лікування. У школі проводять посилені санітарно-гігієнічні заходи.

    Гепатит А ще називають хворобою немитих рук, оскільки поширення хвороби пов'язане з недотриманням правил особистої гігієни.

    Раніше повідомлялося, що у Чернігові в школі №7 діагностували 13 випадків захворювання на вірусний гепатит. В п’яти дітей та працівниці харчоблоку, яка займалася миттям посуду, виявили гепатит типу «А».

    У Чернігові відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій діти захворіли на вірусний гепатит.

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