У Чернігові призупинили навчання у школі, де стався спалах гепатиту



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Всі працівники та учні 1, 2, 5 класів пройдуть обстеження

Станом на 28 жовтня в лікарні з діагнозом гепатит «А» на лікуванні перебуває 16 учнів школи №7

У Чернігові в школі №7, де учні масово захворіли на гепатит, призупинили навчання до кінця тижня.

Таке рішення 28 жовтня прийняла міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

«Всі працівники та учні 1-2-х та 5-х класів пройдуть обстеження», - заявили у міськраді.

Зазначається, що станом на 28 жовтня в обласній дитячій лікарні з діагнозом гепатит «А» на лікуванні перебуває 16 учнів школи №7. Дітям призначене відповідне лікування. У школі проводять посилені санітарно-гігієнічні заходи.

Гепатит А ще називають хворобою немитих рук, оскільки поширення хвороби пов'язане з недотриманням правил особистої гігієни.

Раніше повідомлялося, що у Чернігові в школі №7 діагностували 13 випадків захворювання на вірусний гепатит. В п’яти дітей та працівниці харчоблоку, яка займалася миттям посуду, виявили гепатит типу «А».

У Чернігові відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій діти захворіли на вірусний гепатит.