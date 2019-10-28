В Одесі відзначили 75-ту річницю звільнення від нацистів (фото)



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Близько 800 одеських школярів у складі Почесних варт несли Почесну Вахту Пам’яті у 2019 році на Алеї Слави

25 жовтня 2019 року на Алеї Слави в парку культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка м. Одеси відбулася урочиста лінійка, присвячена 75-й річниці визволення України від нацистських окупантів та підсумкам несення Почесної Вахти Пам’яті у 2019 році.

На заході були присутні: представники департаменту освіти та науки Одеської міської ради, члени Одеської міської Ради ветеранів, керівники закладів освіти міста.

У лінійці взяли участь близько 200 старшокласників, які у складі Почесних варт закладів загальної середньої освіти міста несли Почесну Вахту Пам’яті у 2019 році.

Несення Почесної Вахти Пам’яті на Алеї Слави організовував педагогічний колектив комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост №1».

За підсумками несення Почесної Вахти Пам’яті у 2019 році визнані кращими та нагороджені грамотами департаменту освіти та науки Одеської міської ради і пам’ятними кубками Почесні варти:

Одеської загальноосвітньої школи №78 (директор Л. І. Ступак);

Одеської гімназії № 1 імені А.П. Бистріної (директор Л. С. Топчій);

Одеської загальноосвітньої школи № 113 (директор Р. В. Олійник);

Одеської гімназії № 4 (директор – І. Л. Соломащенко).

Завершуючи Почесну Вахту Пам’яті 2019 року, Почесна варта гімназії № 4 передала прапор Поста №1 на зберігання знаменній групі Роти Почесної варти Поста №1.

Відповідно до графіку несення Почесної Вахти Пам’яті на Посту №1, учні закладів загальної середньої світи м. Одеси з 8 квітня по 25 жовтня 2019 року несли Почесну Вахту Пам’яті на Алеї Слави біля пам’ятника Невідомому матросу (ЦПКіВ ім. Т.Г.Шевченка). За цей час близько 800 школярів, які ввійшли до складу Почесних варт, з гордістю та сумлінно виконували свою місію: досліджували героїчне минуле рідного міста, зустрічалися із ветеранами Другої світової війни та військовослужбовцями - учасниками Операції об’єднаних сил на Сході України, знайомилися із експозиціями військово-історичного музею Південного оперативного командування, побували з екскурсіями на військово-морських кораблях та катерах Військово-Морських Сил Збройних Сил України, брали участь в урочистих ритуалах покладання вінків та квітів до пам’ятника Невідомому матросу, які проходили на Алеї Слави у ЦПКіВ ім. Т.Г. Шевченка до загальнодержавних свят та пам’ятних дат Другої світової війни.