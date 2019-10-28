В Одесі відзначили 75-ту річницю звільнення від нацистів (фото)
Близько 800 одеських школярів у складі Почесних варт несли Почесну Вахту Пам’яті у 2019 році на Алеї Слави
25 жовтня 2019 року на Алеї Слави в парку культури та відпочинку імені Т.Г. Шевченка м. Одеси відбулася урочиста лінійка, присвячена 75-й річниці визволення України від нацистських окупантів та підсумкам несення Почесної Вахти Пам’яті у 2019 році.
На заході були присутні: представники департаменту освіти та науки Одеської міської ради, члени Одеської міської Ради ветеранів, керівники закладів освіти міста.
У лінійці взяли участь близько 200 старшокласників, які у складі Почесних варт закладів загальної середньої освіти міста несли Почесну Вахту Пам’яті у 2019 році.
Несення Почесної Вахти Пам’яті на Алеї Слави організовував педагогічний колектив комунального позашкільного навчального закладу «Одеський міський центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Пост №1».
За підсумками несення Почесної Вахти Пам’яті у 2019 році визнані кращими та нагороджені грамотами департаменту освіти та науки Одеської міської ради і пам’ятними кубками Почесні варти:
- Одеської загальноосвітньої школи №78 (директор Л. І. Ступак);
- Одеської гімназії № 1 імені А.П. Бистріної (директор Л. С. Топчій);
- Одеської загальноосвітньої школи № 113 (директор Р. В. Олійник);
- Одеської гімназії № 4 (директор – І. Л. Соломащенко).
Завершуючи Почесну Вахту Пам’яті 2019 року, Почесна варта гімназії № 4 передала прапор Поста №1 на зберігання знаменній групі Роти Почесної варти Поста №1.