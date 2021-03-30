В Одесі наплив туристів: поліція не встигає реагувати на порушення карантину

Голова ОДА Гриневецький підкреслив, що протягом тижня був на зв'язку з керівником МВС Арсеном Аваковим та «обмінювався інформацією»

За тиждень дії обмежень в Одеській області у місцевої влади з'явилися «претензії» до роботи працівників Держпродспоживслужби та Нацполіції. Про це повідомив голова ОДА Сергій Гриневецький, пише Суспільне.

За його словами, оцінювати ситуацію «вкрай складно», оскільки на вихідні дні до Одеси приїздить «дуже багато туристів із інших міст».

«Через цю міграцію правоохоронці не встигають навіть оформлювати протоколи. Хоча не це головне. Головне – забезпечити санітарно-епідеміологічний стан. Але ж ви вийдіть і подивіться, що відбувається на узбережжі? До кого питання?», – пояснив Гриневецький.

Голова ОДА підкреслив, що протягом тижня був на зв'язку з керівником МВС Арсеном Аваковим та «обмінювався інформацією». Гриневецький наголосив, що насамперед потрібно дотримуватися правил санітарно-епідеміологічного захисту.

«У суботу був у Болграді і вже й там побачив порушення: працював непродовольчий ринок, хоча за всіма нормативами це заборонено. На місці довелося приймати рішення», – зазначив керівник ОДА.

Нагадаємо, мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що частина закладів міста продовжила працювати попри обмеження «червоної» зони, оскільки їх власників «прикривають різні органи». Через це міський голова попросив бізнесменів «хоча б не забувати про елементарні норми безпеки».