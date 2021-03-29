Мер Одеси засудив власників громадських закладів за порушення норм карантину

Труханов: «Порядні люди, які розуміють всю відповідальність, закрили свої кафе та ресторани. Але є й ті, хто спокійно працює. Ті, кого прикривають різні органи»

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що частина закладів міста продовжила працювати попри обмеження «червоної» зони, оскільки їх власників «прикривають різні органи». Через це міський голова попросив бізнесменів «хоча б не забувати про елементарні норми безпеки», передає Суспільне.

За його словами, минулі вихідні продемонстрували ставлення мешканців Одеси до карантинних обмежень. «Порядні люди, які розуміють всю відповідальність, закрили свої кафе та ресторани. Але є й ті, хто спокійно працює. Ті, кого прикривають різні органи. Я підтримую бізнес, його треба підтримувати. Але якщо ви вже вийшли на роботу, то хоча б майте совість і тримайте дистанцію. Жодна поліція не впорається, якщо підприємці не допомагатимуть», – наголосив Труханов.

Він також закликав власників громадських закладів «дотримуватися хоча б елементарних норм», адже в місті, за його словами, станом на 29 березня лишилося всього 20 вільних ліжок для хворих на Covid-19.

«Якщо ви вже працюєте, будь ласка, посадіть людей на дистанції. Я не хочу перераховувати зараз заклади, які працюють, поки ми розміщуємо людей в лікарнях. Ми з жахом думаємо, куди їх розміщувати після подібних вихідних», – додав міський голова.

Він наголосив: якщо ситуація розвиватиметься так і надалі, то в Одесі хворих на COVID-19 будуть розміщувати «прямо в коридорах лікарень».

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