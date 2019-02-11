В Одесі невідомі залили фарбою білборд кандидата у президенти



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Правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію події

Зіпсований фарбою агітаційний щит було виявлено на вул. Атамана Головатого

В Одесі поліцейські встановлюють обставини пошкодження білборда одного з кандидатів у президенти України.

Про це 11 лютого повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

Зазначається, що зіпсований фарбою агітаційний щит було виявлено на вул. Атамана Головатого.

«На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини події та особа, яка до неї причетна», - заявили в поліції.

Правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію події.

Нагадаємо, кандидат в президенти Ольга Богомолець заявила, що невідомі здійснили напад на квартиру керівника її передвиборчого штабу в Одесі Ірини Яроцької.