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    В Одесі невідомі залили фарбою білборд кандидата у президенти

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    Правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію події - В Одесі невідомі залили фарбою білборд кандидата у президенти
    Правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію події

    Зіпсований фарбою агітаційний щит було виявлено на вул. Атамана Головатого

    В Одесі поліцейські встановлюють обставини пошкодження білборда одного з кандидатів у президенти України.

    Про це 11 лютого повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

    Зазначається, що зіпсований фарбою агітаційний щит було виявлено на вул. Атамана Головатого.

    «На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються обставини події та особа, яка до неї причетна», - заявили в поліції.

    Правоохоронці вирішують питання про правову кваліфікацію події.

    Нагадаємо, кандидат в президенти Ольга Богомолець заявила, що невідомі здійснили напад на квартиру керівника її передвиборчого штабу в Одесі Ірини Яроцької.

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