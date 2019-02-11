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    Богомолець повідомила про напад на квартиру керівника її передвиборчого штабу в Одесі

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    <p>За словами Богомолець, невідомі розгромили квартиру, нічого при цьому не взявши</p> - Богомолець повідомила про напад на квартиру керівника її передвиборчого штабу в Одесі

    За словами Богомолець, невідомі розгромили квартиру, нічого при цьому не взявши

    Фото: Facebook Ольги Богомолець

    «Ми вимагатимемо якнайшвидшого розслідування та покарання тітушок, що тероризують члена нашої команди», - заявила Богомолець

    Кандидат в президенти Ольга Богомолець заявила, що невідомі здійснили напад на квартиру керівника її передвиборчого штабу в Одесі Ірини Яроцької.

    Про це 11 лютого вона написала у Facebook.

    «Невідомі злочинці залізли до квартири мого керівника передвиборчого штабу в Одесі Ірини Яроцької та розгромили її, нічого при цьому не взявши. Перед тим їй надійшли смс з погрозами», - розповіла Богомолець.

    За її словами, до поліції вже подано заяву. «Ми вимагатимемо якнайшвидшого розслідування та покарання тітушок, що тероризують члена нашої команди», - заявила Богомолець.

    «А ще про інцидент будуть проінформовані посли іноземних держав, які мають бути в курсі, як проходить передвиборча кампанія в Україні за нашої «демократичної» влади», - додала політик.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія у п'ятницю, 8 лютого, завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019. Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидати в президенти.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут
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