Богомолець повідомила про напад на квартиру керівника її передвиборчого штабу в Одесі



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За словами Богомолець, невідомі розгромили квартиру, нічого при цьому не взявши Фото: Facebook Ольги Богомолець

«Ми вимагатимемо якнайшвидшого розслідування та покарання тітушок, що тероризують члена нашої команди», - заявила Богомолець

Кандидат в президенти Ольга Богомолець заявила, що невідомі здійснили напад на квартиру керівника її передвиборчого штабу в Одесі Ірини Яроцької.

Про це 11 лютого вона написала у Facebook.

«Невідомі злочинці залізли до квартири мого керівника передвиборчого штабу в Одесі Ірини Яроцької та розгромили її, нічого при цьому не взявши. Перед тим їй надійшли смс з погрозами», - розповіла Богомолець.

За її словами, до поліції вже подано заяву. «Ми вимагатимемо якнайшвидшого розслідування та покарання тітушок, що тероризують члена нашої команди», - заявила Богомолець.

«А ще про інцидент будуть проінформовані посли іноземних держав, які мають бути в курсі, як проходить передвиборча кампанія в Україні за нашої «демократичної» влади», - додала політик.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія у п'ятницю, 8 лютого, завершила реєстрацію кандидатів у президенти на виборах 2019. Таким чином, кандидатами на виборах були зареєстровані 44 кандидати в президенти.