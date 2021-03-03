У Києві невідомі обікрали авто очільника Антикорупційної прокуратури

Максим Грищук сам звернувся в поліцію і повідомив про те, що трапилося

Здобиччю зловмисників стали відеореєстратор, цукерки і ліхтарик

У Києві невідомі пограбували автомобіль, що належить в.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України Максима Грищука. Пр це пише видання Українські новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Відомо, що подія трапилася 2 березня. Грищук сам звернувся в поліцію і повідомив про те, що трапилося.

За словами в.о. голови САП, зловмисники розбили скло дверей Land Rover Discovery, припаркованого на вулиці Олени Теліги в Шевченківському районі, та поцупили відеореєстратор. Із салону також поцупили ліхтарик і цукерки.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч 3 статті 185 Кримінального кодексу (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому, що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років).

До слова, напередодні стало відомо, що на вакантні посади до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подалось 169 кандидатів. 128 правників візьмуть участь у конкурсі, 41 кандидата не допущено через формальні підстави. Загалом на посаду керівника отримали 111 заяв, на заступника – 90, начальника відділу – 75.

Наразі САП тимчасово очолює Максим Грищук і він також претендує на посаду керівника прокуратури.

Нагадаємо, наприкінці січня стартував конкурс з обрання керівника Антикорупційної прокуратури.

Заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. У фейсбуці він опублікував копію наказу генерального прокурора Ірини Венедіктової, згідно з яким із цього ж дня Холодницький звільнений «у зв’язку з поданням заяви про звільнення з посади за власним бажанням».