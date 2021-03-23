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    На Одещині скоротилась кількість мільйонерів

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    За 2019 рік про доходи понад 1 млн грн відзвітувало 418 жителів Одеської області - На Одещині скоротилась кількість мільйонерів
    За 2019 рік про доходи понад 1 млн грн відзвітувало 418 жителів Одеської області
    фото: racurs.ua

    Лише 82 жителя Одеси і області задекларували дохід понад 1 млн гривень за 2020 рік.

    В Одеській області податкові декларації подали 3742 мешканці регіону. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

    Лише 82 жителя Одеси і області задекларували дохід понад 1 млн гривень за 2020 рік. Найбагатшим виявився неназваний житель Київського району Одеси, який задекларував 212 млн грн.

    У той же час, за 2019 рік про доходи понад 1 млн грн відзвітувало 418 жителів Одеської області. До речі, судячи з альтернативним даними, гривневих мільйонерів в регіоні все ж більше, пише «Лоция». Так, в базі нерухомості Flatfy тільки по Одесі виставлено на продаж 803 квартири вартістю 10 млн грн і більше. Крім того, за оцінками фахівців, в місті налічується не менше 2 тисяч приватних будинків вартістю від 1 млн доларів і вище.

    Терміни подачі закінчуються 30 квітня, так що число декларантів напевно виросте.

    Нагадаємо, 263 підозрілі оборудки на суму 217 млн грн виявлено протягом 2020 року на території Вінниччини відділом боротьби з відмивання доходів головного управління Державної податкової служби в області

    Теги: податки Одеса гроші
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