Covid-19 в Одеській області: в регіоні рекордна кількість хворих

Усього станом на 23 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 99 тисяч 371 мешканця регіону

Захворювання лабораторно підтвердили у 1 тисячі 122 мешканців

За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 1 тисячі 122 мешканців Одеської області. З них 55 дітей та 34 медпрацівники, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

Усього станом на 23 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 99 тисяч 371 мешканця регіону. З них 4 тисячі 670 дітей та 3 тисячі 266 медпрацівників.

Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 899 людей. 1 тисяча 626 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

м. Одеса – 46037 (діти – 1917, медпрацівники – 1218);

м. Б.-Дністровський – 1382 (діти – 40, медпрацівники – 78);

м. Ізмаїл – 5992 (діти – 192, медпрацівники – 194);

м. Чорноморськ – 5015 (діти – 426, медпрацівники – 56);

м. Теплодар – 483 (діти – 20, медпрацівники – 14);

м. Южний – 2043 (діти – 100, медпрацівники – 30);

м. Балта – 923 (діти – 21, медпрацівники – 83);

м. Подільськ – 930 (діти – 41, медпрацівники – 58).

Нагадаємо, в Одесі від Covid-19 померли двоє лікарів.