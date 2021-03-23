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    Covid-19 в Одеській області: в регіоні рекордна кількість хворих

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    Усього станом на 23 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 99 тисяч 371 мешканця регіону - Covid-19 в Одеській області: в регіоні рекордна кількість хворих
    Усього станом на 23 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 99 тисяч 371 мешканця регіону
    фото: з відкритих джерел

    Захворювання лабораторно підтвердили у 1 тисячі 122 мешканців

    За минулу добу захворювання на Covid-19 лабораторно підтвердили у 1 тисячі 122 мешканців Одеської області. З них 55 дітей та 34 медпрацівники, повідомили в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

    Усього станом на 23 березня коронавірусну інфекцію діагностували у 99 тисяч 371 мешканця регіону. З них 4 тисячі 670 дітей та 3 тисячі 266 медпрацівників.

    Також з початку пандемії від Covid-19 повністю одужали 81 тисяча 899 людей. 1 тисяча 626 мешканців області, у яких підтвердили інфікування, померли.

    Ареал розповсюдження захворювання за даними Одеської ОДА:

    м. Одеса – 46037 (діти – 1917, медпрацівники – 1218);

    м. Б.-Дністровський – 1382 (діти – 40, медпрацівники – 78);

    м. Ізмаїл – 5992 (діти – 192, медпрацівники – 194);

    м. Чорноморськ – 5015 (діти – 426, медпрацівники – 56);

    м. Теплодар – 483 (діти – 20, медпрацівники – 14);

    м. Южний – 2043 (діти – 100, медпрацівники – 30);

    м. Балта – 923 (діти – 21, медпрацівники – 83);

    м. Подільськ – 930 (діти – 41, медпрацівники – 58).

    Нагадаємо, в Одесі від Covid-19 померли двоє лікарів.

    Теги: діти Одеса Одещина коронавірус
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