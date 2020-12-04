В Одеській облраді перше засідання сесії почалося з масової бійки (відео)

Під час бійки депутати зламали кілька столів і крісел, а у народної депутатки від ОПЗЖ Тетяни Плачкової підозра на перелом руки

Депутати не змогли почати першу сесію через те, що представники ОПЗЖ, Партії Шарія і «За майбутнє» заблокували трибуну

В Одеській облраді депутати не змогли почати першу сесію через те, що представники ОПЗЖ, Партії Шарія і «За майбутнє» заблокували трибуну, а потім побилися.

Як повідомляє Думська, у бійці брали участь кілька десятків людей – депутати облради, народні депутати та їхні колеги з муніципальних зборів.

Під час бійки депутати зламали кілька столів і крісел, а у народної депутатки від ОПЗЖ Тетяни Плачкової підозра на перелом руки.

Частина депутатів заявляє, що продовжить блокувати трибуну до тих пір, поки всіх не зареєструють.

Зазначається, що за дві години до початку сесії в Одеській облраді відбулася перша бійка. Депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський, що прийшов до облради підтримати однопартійців, перекинув представника «Слуги народу».

4 грудня депутати «Опозиційної платформи - За життя», «За майбутнє» і партії Шарія заблокували трибуну Одеської обласної ради.

Протестувальники вимагали від територіальної виборчої комісії зареєструвати дев'ять депутатів від партії «За майбутнє». Без них проросійські сили не можуть сформувати більшість і обрати свого голову облради.