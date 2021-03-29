В Одесі підуть під суд чиновники Міноборони, котрих підозрюють у привласненні 11 млн грн

Їх підозрюють у службовому підробленні та привласненні бюджетних коштів

В Одесі чиновники Міноборони, керівники підприємств-підрядників та інженер технагляду постануть перед судом за привласнення 11 мільйонів гривень бюджетних коштів на будівництві казарм.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області.

Так, до суду направили справи трьох військових службових осіб, двох директорів підприємств-підрядників та інженера технічного нагляду. Їх підозрюють у службовому підробленні та привласненні понад 11 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Слідством з’ясовано, що посадовці Управління, яке виступало замовником будівельних робіт, та представники приватних підприємств-підрядників організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів, що виділялись на проведення підрядних будівельних робіт.

Так, службові особи Міноборони підписували акти виконаних робіт та перераховували бюджетні кошти на підконтрольну комерційну структуру за фактично невиконані роботи із будівництва казарм поліпшеного планування у військовому містечку Чорноморське.

Своєю чергою, інженер, будучи відповідальною особою за здійснення технагляду під час виконання робіт на зазначених об’єктах будівництва, не здійснив належний контроль відповідності обсягів, якості й вартості виконаних будівельно-монтажних робіт технічним умовам і стандартам, не перевірив відповідність фактичних витрат підрядної організації актам виконаних робіт та підписав одержані акти, які завірив відбитками власної печатки.