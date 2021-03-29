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    В Одесі підуть під суд чиновники Міноборони, котрих підозрюють у привласненні 11 млн грн

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    Службові особи Міноборони підписували акти виконаних робіт&nbsp;за фактично невиконані роботи - В Одесі підуть під суд чиновники Міноборони, котрих підозрюють у привласненні 11 млн грн
    Службові особи Міноборони підписували акти виконаних робіт за фактично невиконані роботи
    фото: od.gp.gov.ua

    Їх підозрюють у службовому підробленні та привласненні бюджетних коштів

    В Одесі чиновники Міноборони, керівники підприємств-підрядників та інженер технагляду постануть перед судом за привласнення 11 мільйонів гривень бюджетних коштів на будівництві казарм.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Одеській області.

    Так, до суду направили справи трьох військових службових осіб, двох директорів підприємств-підрядників та інженера технічного нагляду. Їх підозрюють у службовому підробленні та привласненні понад 11 мільйонів гривень бюджетних коштів.

    Слідством з’ясовано, що посадовці Управління, яке виступало замовником будівельних робіт, та представники приватних підприємств-підрядників організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів, що виділялись на проведення підрядних будівельних робіт.

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    В Одесі підуть під суд чиновники Міноборони, котрих підозрюють у привласненні 11 млн грн
    В Одесі підуть під суд чиновники Міноборони, котрих підозрюють у привласненні 11 млн грн

    Так, службові особи Міноборони підписували акти виконаних робіт та перераховували бюджетні кошти на підконтрольну комерційну структуру за фактично невиконані роботи із будівництва казарм поліпшеного планування у військовому містечку Чорноморське.

    Своєю чергою, інженер, будучи відповідальною особою за здійснення технагляду під час виконання робіт на зазначених об’єктах будівництва, не здійснив належний контроль відповідності обсягів, якості й вартості виконаних будівельно-монтажних робіт технічним умовам і стандартам, не перевірив відповідність фактичних витрат підрядної організації актам виконаних робіт та підписав одержані акти, які завірив відбитками власної печатки.

    Теги: суд Міноборони хабар Одеса чиновник
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