Погроми на Банковій: суд відправив Ратушного під арешт

Нагадаємо, увечері 20 березня на вулиці Банковій провели акцію на підтримку Стерненка, якому того дня виповнилося 26 років. Мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками, підпалили двері.

У МВС заявили, що правоохоронці свідомо не втручалися в події на Банковій. Поліція спершу почала кримінальне провадження за статтею «хуліганство із застосуванням зброї», а потім і за статтею «умисне знищення або пошкодження майна».

Підозри оголошені кільком особам, зокрема, лідеру руху «Гонор» Сергію Філімонову і його соратнику Олексію Білковському, ветерану Владиславу Гранецькому-Стафійчуку, відомому як Влад Сорд (Змій).

Київський активіст, голова громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр» Роман Ратушний вимагає від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та МВС спростувати та не поширювати інформацію про його участь у мітингу під Офісом президента 20 березня.

Київському активісту Роману Ратушному 25 березня вручили підозру через участь в акції під Офісом президента.

26 березня суд не зміг обрати Ратушному запобіжний захід.