Одеська міськрада стала на захист рідкісних тварин, яких використовують вуличні фотографи

Фотозон з живими тваринами в Одесі не має бути

Тварин мають вилучити і передати до місцевого зоопарку

В Одеській міській раді планують вилучати екзотичних тварин у «недобросовісних» фотографів, які використовують їх незаконно заради заробітку. Про це повідомив заступник міського голови Дмитро Жеман, пише Суспільне.

За його словами, міська рада має «принципову позицію» та планує передавати вилучених тварин до місцевого зоопарку.

«На початку року виконавчий комітет прийняв рішення, що всіх тварини, яких несанкціоновано використовують у місті з комерційною метою, будуть вилучати та передаватися в одеський зоопарк. Фотозон з живими тваринами в Одесі не має бути», – наголосив Жеман.

Він також запевнив, що «активно вилучати тварин» представники департаменту екології розпочнуть вже з 29 березня.

Тим часом, на Тузлівських лиманах в Одеській області триває весняна міграція птахів: прилетіли пелікани, одуди та лебеді. З прильотом цих птахів до Тузлівської Амазонії з’явилися перші комарі-дергуни. Вони є дуже важливими для водних екосистем нацпарку.