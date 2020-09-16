  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі підбили підсумки турніру зі спортивних танців

    • Розсилка
    В Одесі підбили підсумки турніру зі спортивних танців

    Вихованці Одеської спортшколи №1 - переможці і призери турніру «Odessa dance festival» зі спортивних танців

    12 вересня 2020 року в Одесі відбувся турнір «Odessa dance festival» зі спортивних танців.

    У змаганнях взяли участь 92 спортсмена, які представили 12 танцювальних клубів з Одеси, Южного та Рівного.

    Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.

    Юні спортсмени успішно виступили на турнірі, посівши призові місця, зокрема:

    • Ляшук Артем і Себова Діана -1 місце (молодь Rising Star -La), 1 місце (молодь Rising Star -ST), 2 місце (молодь - LA), 2 місце (молодь - ST);
    • Корчмар Кирило і Янкул Анна -1 місце (дорослі Rising Star- ST);
    • Мурафа Олексій і Бурлакова Анна -1 місце (дорослі-LA);
    • Мінаєв Максим і Попова Дарина - 3 місце (молодь Rising Star -La);
    • Шевченко Анастасія та Ситник Данило - 1 місце (ювенали 1Н-W-C-J), 1-2 місце (ювенали 2Н-W-C-J), 2 місце (ювенали 1Е-LA), 2 місце (ювенали 1Е-ST);
    • Кутас Єлизавета - 1 місце - (ювенали Соло - Д-LA), 1 місце - (Ювенал Соло -е- LA);
    • Садовий Іван і Пантелюк Іванна -1 місце - (ювенали -LA), 1 місце - (ювенали- ST);
    • Гай Назар і Янкул Ірина - 3 місце (юніори Rising Star- ST).

    Підготували спортсменів до змагань тренери-викладачі Палій Віктор та Сурмай Яна. 

    Одеса одесити
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies