В Одесі підбили підсумки турніру зі спортивних танців
Вихованці Одеської спортшколи №1 - переможці і призери турніру «Odessa dance festival» зі спортивних танців
12 вересня 2020 року в Одесі відбувся турнір «Odessa dance festival» зі спортивних танців.
У змаганнях взяли участь 92 спортсмена, які представили 12 танцювальних клубів з Одеси, Южного та Рівного.
Одесу на змаганнях представили вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.
Юні спортсмени успішно виступили на турнірі, посівши призові місця, зокрема:
- Ляшук Артем і Себова Діана -1 місце (молодь Rising Star -La), 1 місце (молодь Rising Star -ST), 2 місце (молодь - LA), 2 місце (молодь - ST);
- Корчмар Кирило і Янкул Анна -1 місце (дорослі Rising Star- ST);
- Мурафа Олексій і Бурлакова Анна -1 місце (дорослі-LA);
- Мінаєв Максим і Попова Дарина - 3 місце (молодь Rising Star -La);
- Шевченко Анастасія та Ситник Данило - 1 місце (ювенали 1Н-W-C-J), 1-2 місце (ювенали 2Н-W-C-J), 2 місце (ювенали 1Е-LA), 2 місце (ювенали 1Е-ST);
- Кутас Єлизавета - 1 місце - (ювенали Соло - Д-LA), 1 місце - (Ювенал Соло -е- LA);
- Садовий Іван і Пантелюк Іванна -1 місце - (ювенали -LA), 1 місце - (ювенали- ST);
- Гай Назар і Янкул Ірина - 3 місце (юніори Rising Star- ST).
Підготували спортсменів до змагань тренери-викладачі Палій Віктор та Сурмай Яна.