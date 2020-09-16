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    Політика

    Степанов іде першим номером на виборах в Одеську облраду від «слуг»

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    Максим Степанов шукає собі нове робоче місце - Степанов іде першим номером на виборах в Одеську облраду від «слуг»
    Максим Степанов шукає собі нове робоче місце

    Міністр охорони здоров'я вирішив іти в депутати

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов балотується в Одеську обласну раду від партії «Слуга народу». У партійному списку він іде під №1.

    Про це повідомила народна депутатка від партії «Голос» Соломія Бобровська на своїй сторінці у Facebook.

    «Не розваливши до кінця МОЗ, чинний міністр охорони здоров’я Максим Степанов йде першим номером в Одеську обласну раду від... Слуги народу! Якраз під відставку уряду всі шукають собі нові місця», - написала вона.


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    Нагадаємо, Максим Степанов очолював Одеську обладміністрацію з 2017-го по 2019 рік.

    30 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала за призначення Максима Степанова міністром охорони здоров'я України.

    вибори Одеса Максим Степанов партія Слуга народу
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