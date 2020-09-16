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    Біля «коронавірусних» лікарень Одеси величезні черги швидких (відео)

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    Черга машин швидкої допомоги біля опорних лікарень Одеси - Біля «коронавірусних» лікарень Одеси величезні черги швидких (відео)
    Черга машин швидкої допомоги біля опорних лікарень Одеси
    Фото: скріншот відео

    Лікарні не справляються з оглядом тяжких пацієнтів, і швидким доводиться довго чекати

    Місто Одеса та Одеська області – серед лідерів за захворюваністю на коронавірус. За офіційними даними, середня заповненість лікарень, визначених для прийому хворих на Covid-19, наближається до 60%. Біля цих лікарень вишиковуються черги з машин швидкої допомоги.

    Свідком однієї з таких черг стала керівниця благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерина Ножевнікова, про що повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    «Приїхала я в лікарню №3, дізнатися про бабусю 82 років, яку забрали вранці на швидкій із запаленням (легенів. – Ред.)… А тут ось що. Черга з 17 машин», – написала вона.

    Вона пояснила в коментарі під дописом, що  черга виникла, бо лікарня працює як сортувальна і не справляється з оглядом тяжких пацієнтів.

    Крім того, за словами Ножевнікової, частина лікарів швидкої допомоги працює без захисних костюмів. «Може, перехворіли вже… Одна надія. Половина в повному обмундируванні», - розповіла вона.

    Нагадаємо, що у МОЗ дали пораду українцям, які не вірять у коронавірус.

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