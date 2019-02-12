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    В Одесі поліцейський погорів на хабарі в $300

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    Поліцейський погорів на хабарі - В Одесі поліцейський погорів на хабарі в $300
    Поліцейський погорів на хабарі

    Триває слідство

    В Одесі затримали за підозрою у хабарництві оперуповноваженого Київського відділення поліції. Про це повідомили в прес-службі військової прокуратури Південного регіону.

    За даними слідства, лейтенант поліції вимагав від громадянина 300 доларів США. За таку суму поліцейський обіцяв не проводити розшукові дії на встановлення причетності чоловіка до крадіжки.

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    «Військовою прокуратурою Одеського гарнізону працівникові поліції повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, і готується клопотання про обрання запобіжного заходу », - повідомили у відомстві.

    Джерело: Пушкинская.net

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