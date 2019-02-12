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    Одеський Міськзелентрест розпочав підготовку до весни

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    Одеський Міськзелентрест розпочав підготовку до весни

    КП «Міськзелентрест» готується висадити навесні 350 дерев великого розміру

    Незважаючи на те, що продовження періоду календарної зими, в Одесі зберігається досить тепла і суха погода. Це дозволило працівникам підприємства «Міськзелентрест» приступити до проведення активних робіт з прибирання територій парків і скверів від сміття, торішнього листя, видалення порослі, фарбування урн та лавок. Також виконується ремонт дитячих майданчиків.

    У виробничому відділі підприємства складено план робіт на весняний період. Заплановано корчування (видалення) більше 200 пнів, висадження 350 дерев великого розміру і ремонт 7 дитячих майданчиків.

    У теплицях підприємства заготовлено 250 тис. штук розсади. Весняні квіткові композиції будуть складатися з віоли, маргариток, незабудок і селену. Загальна площа весінників складе близько 10 тис. кв. метрів. Планується, що перші квітники прикрасять наше місто вже до 10-го квітня - Дня визволення Одеси.

    Крім того, коли погодні умови стануть сприятливими для проведення заходів на відкритому повітрі, підприємство організовує суботники, у яких будуть задіяні не лише працівники КП «Міськзелентрест», а й представники громадських організацій, а також жителі міста.

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    Одеський Міськзелентрест розпочав підготовку до весни
    Одеський Міськзелентрест розпочав підготовку до весни
    Одеський Міськзелентрест розпочав підготовку до весни
    Одеський Міськзелентрест розпочав підготовку до весни

    «Підготовку підвідомчих територій до весняно-літнього сезону ми розпочали ще в середині зими, визначивши першочергові завдання. За зиму була проведена інвентаризація дитячих майданчиків і складений графік їх ремонту. Також була виконана інвентаризація пнів з визначенням плану їх видалення. У центральній частині міста проведені роботи щодо інвентаризації порожніх лунок. Зараз порожні лунки використовуються одеситами як паркувальні місця, але вже цієї весни в них будуть висаджені дерева», - розповів директор КП « Міськзелентрест » Юніс Байрамов.

    Роботи з благоустрою зелених зон проводяться в усіх районах міста.

    Всі зауваження або пропозиції, що стосуються роботи КП «Міськзелентрест», можна направляти на сайт Єдиного центру звернень громадян https://1535.odessa.ua/, на електронну пошту підприємства zelen_trest@ukr.net або по телефону: 788-61-72.

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