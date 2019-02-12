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    Біля ресторану в центрі Києва сталася стрілянина (фото, відео)

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    Інцидент стався&nbsp;біля ресторану Benjamin's Sheinker - Біля ресторану в центрі Києва сталася стрілянина (фото, відео)
    Інцидент стався біля ресторану Benjamin's Sheinker
    Фото: Інформатор

    Постраждалих в результаті інциденту немає

    У ніч на вівторок, 12 лютого, в Києві на бульварі Лесі Українки біля ресторану Benjamin's Sheinker сталася стрілянина. На місце події оперативно прибули кілька екіпажів патрульної поліції.

    Повідомлення про постріли в центрі Києва надійшло близько 23:30. Про це повідомляє Інформатор.

    На місце прибули три патрульні машини, а також автомобіль слідчо-оперативної групи. Поліцейські виявили кілька гільз від рушниці 12-го калібру. Також поруч з рестораном стояв білий седан Mercedes на транзитних номерах, біля якого постійно перебували кілька патрульних. Вони підтвердили інформацію про стрілянину, а також повідомили, що постраждалих в її результаті не було. 

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    Біля ресторану в центрі Києва сталася стрілянина (фото, відео)
    Біля ресторану в центрі Києва сталася стрілянина (фото, відео)
    Біля ресторану в центрі Києва сталася стрілянина (фото, відео)
    Біля ресторану в центрі Києва сталася стрілянина (фото, відео)
    Біля ресторану в центрі Києва сталася стрілянина (фото, відео)
    Біля ресторану в центрі Києва сталася стрілянина (фото, відео)
    Біля ресторану в центрі Києва сталася стрілянина (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    З власних джерел Інформатору стало відомо, що постріли з рушниці здійснив господар «німця», який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Що спричинило стрілянину та інші подробиці інциденту будуть встановлені пізніше.

    Нагадаємо, 1 лютого біля одного із магазинів у Деснянському районі столиці сталася стрілянина, в результаті якої було поранено дитину.

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