СБУ ліквідувала наркодилерів, які передавали рашистам розвіддані та прибутки

Кошти виводили через російську біржу криптовалют

У ході масштабної операції у Києві та Чернігові Служба безпеки нейтралізувала міжнародне угруповання, яке щомісяця переправляло в РФ понад 3 млн у гривневому еквіваленті від збуту оптових партій амфетаміну. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Кошти виводили через російську біржу криптовалют, а їхні кінцеві отримувачі – особи, підконтрольні представникам спецслужб країни-агресора. Крім того, у складі ОЗУ діяла розгалужена мережа наркодилерів, яких окупанти використовували для збору даних щодо дислокації та переміщення українських військ. Загалом до угруповання входило більше 20 осіб. Свій «товар» реалізовували на території Київської, Чернігівської та Сумської областей. Для пошуку клієнтів створили декілька спеціалізованих Телеграм-каналів», – повідомляє речник СБУ.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили:

велику партію, підготовлених до продажу психотропів;

обладнання для його фасування;

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які використовували у злочинній діяльності.

Двох організаторів ОЗУ затримано. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу. СБУ продовжує невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, СБУ затримала поплічницю Шарія, яка координувала ракетні удари по Вінниці.