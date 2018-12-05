В Одесі повісилися двоє ув'язнених



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Обидва інциденти трапилися в один день

Щодо обох самогубств зареєстровані кримінальні провадження

Прокуратура Одеської області та одеська місцева прокуратура проводять перевірки після двох самогубств в Одесі. Одне відбулося в слідчому ізоляторі, друге – у «Південній виправній колонії №51», де відбувають покарання вперше засуджені злочинці. Обидва інциденти трапилися в один день 30 листопада.

Як стало відомо «Радіо Свобода», самогубство в одеському слідчому ізоляторі скоїли у дворику для прогулянок. Один з підсудних вийшов туди наодинці, без супроводу та повісився. Ймовірно, мотузку він приніс із собою, хоча за внутрішнім розпорядком його мали обшукати перед виходом на прогулянку. Друге самогубство 30 листопада скоїли в 51-й колонії – в’язень також повісився.

Раніше під час такої ж прогулянки в самогубство намагався скоїти інший підсудний одеського слідчого ізолятора – вдарив себе сталевою пластиною в черевну порожнину. Його життя змогли врятувати. За офіційною інформацією, причиною спроби самогубства став конфлікт із родиною.

Цю інформацію виданню підтвердив начальник відділу прокуратури Одеської області Володимир Коломієць.

«Одного дійсно знайшли на дворику для прогулянок, по цьому факту проводиться перевірка обласною прокуратурою. А за фактом вчинення самогубства в 51-й колонії перевірку проводить одеська місцева прокуратура №2. Там ці відбулося в приміщенні. Ніяких записок не було, провели опитування працівників і ув’язнених та засуджених. З’ясовуються можливі причини і умови», – наголосив Коломієць. Щодо обох самогубств зареєстровані кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

Ці дві людини між собою не пов’язані, зазначає прокурор. За наявною інформацією, вони не були знайомі, проходили по різних кримінальних провадженнях, телефонного зв’язку між ними не було.

Коломієць погодився, що загиблого в СІЗО мали обшукати перед виходом на дворик, отже, це було порушенням режимних вимог. Так само порушенням режимних вимог було випускати підсудного на дворик одного, але з цього приводу є певні розбіжності, зазначив Коломієць.

Нагадаємо, нещодавно жахлива трагедія сталася у Києві: молодик убив двох жінок і викинувся з вікна.