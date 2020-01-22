В Одесі працюють пункти вакцинації від сказу при укусах тварин (адреси)



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Інформація щодо забезпечення медзакладів Одеси антирабічними препаратами та адреси пунктів екстреної профілактики сказу

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради інформує про пункти надання медичної допомоги та профілактики сказу при укусах тварин.

З метою своєчасного надання медичної допомоги особам, які постраждали від укусів тварин, за рахунок коштів міського бюджету Одеси за муніципальною програмою «Здоров'я» проводиться закупівля імунобіологічних препаратів для профілактики сказу. Крім препаратів, придбаних за кошти місцевого бюджету, у міські медичні заклади надходять антирабічні препарати, закуплені за кошти державного бюджету.

Антирабічним імуноглобуліном забезпечуються медзаклади, які надають одеситам антирабічною допомогу в умовах стаціонару, це міські клінічні лікарні №10 та №11.

Вакцина проти сказу закуповується для всіх лікувально-профілактичних закладів, які надають антирабічну допомогу: травмпунктів, клініко-діагностичних центрів і лікарень.

Наразі у всіх лікувально-профілактичних закладах Одеси, які надають антирабічну допомогу населенню, є в наявності імунобіологічні препарати для профілактики сказу. Випадків захворювань на сказ серед жителів Одеси в 2019 року не зареєстровано.

Перелік медзакладів Одеси, у яких проводиться екстрена вакцинопрофілактика сказу при укусах тварин:

Міська клінічна лікарня №1 (поліклінічне відділення), травматологічний пункт

вул. Болгарська, 38. Телефон: 732-66-26.

Обслуговує населення Малиновського району (жителів Київського району - у нічний час, вихідні та святкові дні).

Час роботи: цілодобово, щодня.

Міська лікарня №5, травматологічний пункт

Лідерсовський бульвар, 11. Телефон: 784-87-74, 722-03-71.

Обслуговує населення Приморського району.

Час роботи: цілодобово, щодня.

Клініко-діагностичний центр №29, травматологічний пункт

вул. Добровольського, 100. Телефон: 52-90-18.

Обслуговує населення Суворовського району.

Час роботи: цілодобово, щодня.

Міська лікарня №8, хірургічний кабінет

Фонтанська дорога, 110. Телефон: 63-05-01 (реєстратура).

Обслуговує прикріплене населення Київського району.

Час роботи: у робочі дні, з понеділка по п'ятницю, - з 8:00 до 15:00. В інший час слід звертатися до травмпункту на вул. Болгарській, 38.

Клініко-діагностичний центр №20, хірургічний кабінет

вул. Левітана, 62. Телефон: 705-88-23.

Обслуговує прикріплене населення Київського району.

Час роботи: у робочі дні, з понеділка по п'ятницю, - з 8:00 до 20:00, у суботу - з 8:00 до 15:00. В інший час слід звертатися до травмпункту на вул. Болгарській, 38.

Міська клінічна лікарня №11 (поліклінічне відділення), хірургічний кабінет

вул. Академіка Воробйова, 5. Телефон: 793-24-17 (реєстратура).

Обслуговує прикріплене до поліклінічного відділення МКЛ №11 населення Суворовського району.

Час роботи: у робочі дні, з понеділка по п'ятницю, - з 9:00 до 14:00. В інший час слід звертатися до травмпункту КДЦ №29.

Антирабічна профілактика дітям при укусах тварин проводиться щодня цілодобово в хірургічному приймальному відділенні Одеської обласної дитячої клінічної лікарні: вул. Академіка Воробйова, 3.