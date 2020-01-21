  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У США зафіксували перший випадок захворювання на смертельний коронавірус

    • Розсилка
    У&nbsp;Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на&nbsp;території США&nbsp;новим типом коронавірусу з Китаю - У США зафіксували перший випадок захворювання на смертельний коронавірус
    У Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу з Китаю

    Пацієнт, який раніше їздив до китайського міста Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії ще минулого тижня

    У Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.

    Про це повідомляє The New York Times.

    Пацієнт, який раніше їздив до китайського міста Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії ще минулого тижня.

    За інформацією видання, позитивні результати аналізів на наявність нового коронавірусу були отримані у вихідні.

    Як відомо, 22 січня відбудеться засідання надзвичайного комітету ВООЗ, на якому буде вирішуватися, чи оголошувати надзвичайну ситуацію світового значення і які заходи вживати. 

    За останніми даними, від смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV померли шість осіб. Всього зареєстровано 291 випадок зараження, більшість з них - в місті Ухань. Кілька випадків зафіксовано за межами Китаю - в Японії, Південній Кореї, Таїланді. Відомо, що вірус передається від людини до людини. За підрахунками фахівців, число заражених може досягати 1,7 тис. осіб.

    Як повідомлялося, американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу.

    Читайте також: 
    здоров'я США медицина Китай лікарня вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ