У США зафіксували перший випадок захворювання на смертельний коронавірус



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У Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу з Китаю

Пацієнт, який раніше їздив до китайського міста Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії ще минулого тижня

У Вашингтоні підтверджений перший випадок захворювання на території США новим типом коронавірусу, який раніше зафіксували в Китаї.

Про це повідомляє The New York Times.

Пацієнт, який раніше їздив до китайського міста Ухань, був госпіталізований з симптомами пневмонії ще минулого тижня.

За інформацією видання, позитивні результати аналізів на наявність нового коронавірусу були отримані у вихідні.

Як відомо, 22 січня відбудеться засідання надзвичайного комітету ВООЗ, на якому буде вирішуватися, чи оголошувати надзвичайну ситуацію світового значення і які заходи вживати.

За останніми даними, від смертельного китайського коронавірусу 2019 nCoV померли шість осіб. Всього зареєстровано 291 випадок зараження, більшість з них - в місті Ухань. Кілька випадків зафіксовано за межами Китаю - в Японії, Південній Кореї, Таїланді. Відомо, що вірус передається від людини до людини. За підрахунками фахівців, число заражених може досягати 1,7 тис. осіб.

Як повідомлялося, американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу.