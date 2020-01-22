В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері



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Реставрація старовинних дверей Одеси: реалізація проєкту громадського бюджету-2019

Наприкінці листопада 2019 року в Одесі приступили до демонтажу старовинних дерев'яних дверей парадної на вул. Преображенській, 17 для проведення їх реставрації. Роботи проводилися в рамках реалізації проєкту-переможця громадського бюджету-2019 «Реставрація старовинних дверей - унікальний туристичний маршрут».

Наразі реставрацію завершено, і історичні двері встановлені на своє місце.

Підготовка до реставрації здійснювалася з урахуванням усіх вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини». У вересні 2019 року науково-проєктна документація з реставрації дверей була узгоджена департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації. Наприкінці жовтня цим департаментом було надано письмовий дозвіл на проведення робіт з реставрації дверей на вул. Преображенській, 17.

Згідно з науково-проєктною документацією, для забезпечення належного процесу реставрації двері були демонтовані і перевезені в реставраційну майстерню.

У процесі реставрації були відновлені втрачені різьблені елементи декору, дерев'яні елементи, що збереглися, відреставровані, а ручки дверей відлиті за збереженими зразками.

Реставраційні роботи проводилися підрядною організацією ТОВ «Результат-99». Замовником робіт з реалізації проєкту виступало управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради.

До проєкту «Реставрація старовинних дверей - унікальний туристичний маршрут» входять 11 дверей, розташованих у будинках на вул. Гоголя, вул. Катерининській та вул. Преображенській.

Житловий будинок на вул. Преображенській, 17 був побудований за проєктом архітектора Л. Влодека в 1885-1886 роках. Будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення - Будинок Дур'яна (готель «Вікторія» з паровою пекарнею, наказ Міністерства культури України від 20.06.2008 р. №728/0/16-08).