  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері

    • Розсилка
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері

    Реставрація старовинних дверей Одеси: реалізація проєкту громадського бюджету-2019

    Наприкінці листопада 2019 року в Одесі приступили до демонтажу старовинних дерев'яних дверей парадної на вул. Преображенській, 17 для проведення їх реставрації. Роботи проводилися в рамках реалізації проєкту-переможця громадського бюджету-2019 «Реставрація старовинних дверей - унікальний туристичний маршрут».

    Наразі реставрацію завершено, і історичні двері встановлені на своє місце.

    Підготовка до реставрації здійснювалася з урахуванням усіх вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини». У вересні 2019 року науково-проєктна документація з реставрації дверей була узгоджена департаментом культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації. Наприкінці жовтня цим департаментом було надано письмовий дозвіл на проведення робіт з реставрації дверей на вул. Преображенській, 17.

    Згідно з науково-проєктною документацією, для забезпечення належного процесу реставрації двері були демонтовані і перевезені в реставраційну майстерню.

    У процесі реставрації були відновлені втрачені різьблені елементи декору, дерев'яні елементи, що збереглися, відреставровані, а ручки дверей відлиті за збереженими зразками.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері
    В Одесі відреставрували старовинні дерев'яні двері

    Реставраційні роботи проводилися підрядною організацією ТОВ «Результат-99». Замовником робіт з реалізації проєкту виступало управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради.

    До проєкту «Реставрація старовинних дверей - унікальний туристичний маршрут» входять 11 дверей, розташованих у будинках на вул. Гоголя, вул. Катерининській та вул. Преображенській.

    Житловий будинок на вул. Преображенській, 17 був побудований за проєктом архітектора Л. Влодека в 1885-1886 роках. Будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення - Будинок Дур'яна (готель «Вікторія» з паровою пекарнею, наказ Міністерства культури України від 20.06.2008 р. №728/0/16-08).
    Одеса будинок реставрація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ