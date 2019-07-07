В Одесі продемонстрували нові українські десантно-штурмові катери



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Український десантно-штурмовий катер проєкту «Кентавр»

Два з нових катерів отримали назви на честь загиблих морпіхів

Під час урочистостей до Дня військово-морських сил на морському вокзалі в Одесі показали нову українську розробку – два десантно-штурмові катери проєкту 58503 («Кентавр»), обладнані реактивною системою залпового вогню і бойовими модулями, повідомляє Радіо Свобода.

Обидва катери у вересні були спущені на воду на київському суднобудівному заводі «Кузня на Рибальському». Кілька місяців по тому десантно-штурмові катери прибули до Одеси, і з того часу проходять державні випробування. Коли випробування будуть завершені, планується, що катери викорстовуватимуться морською піхотою.

На вшанування пам’яті загиблих морських морських піхотинців – старшого прапорщика Олександра Яхновського і молодшого сержанта Сергія Сонька, і на прохання територіальних громад, звідки родом загиблі, ці два конкретні судна отримали назви «Малин» і «Станіслав».

Також вшанували хвилиною мовчання загиблих нещодавно водія і санітарного інструктора морської піхоти Сергія Майбороди та Ірину Шевченко.

На урочистій церемонії був присутнім президент України Володимир Зеленський, а також рідні 24 полонених моряків.

Нагадаємо, що під час свого візиту до Одеси 7 липня Зеленський заявив, що його команда працює і вдень, і вночі, щоб повернути наших моряків.